Wie kann man, etwa bei einem Terroranschlag, großflächige Areale am besten räumen? Wie lassen sich Engstellen schon vorher entschärfen? Dafür gibt es bisher keine taugliche Simulation. Die Stuttgarter Polizei will Abhilfe schaffen.

Stuttgart - Am 24. Juli 2010 kommt es in Duisburg zur Katastrophe. Die Loveparade macht Station in der Stadt. Hunderttausende wollen mitfeiern. Doch der Weg zum Veranstaltungsgelände hat eine Problemstelle. Als der Andrang an einer Rampe zu groß wird, drücken sich die Besucher zu Tode. 21 Menschen kommen ums Leben. Was erst passiert wäre, wenn man das Gelände aus irgendeinem Grund schlagartig hätte räumen oder den Zugang sperren müssen, mag sich niemand ausmalen.