Im Wohn- und Pflegezentrum St. Vinzenz wurde ein besonderes Buchprojekt präsentiert. In „Wenn der Kopf hinausgeht, ganz weit fort. Wie Menschen mit Demenz das Leben sehen“ beleuchten Kathrin Feldhaus und Margarethe Mehring-Fuchs die Lebenswelt aus der Perspektive von Menschen mit Demenz.

Das Buch erzählt von authentischen Begegnungen zwischen den Autorinnen und verschiedenen Menschen mit Demenz, die in drei verschiedenen gerontopsychiatrischen Einrichtungen der Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung leben. Ausschnitte aus dem Buch und der zugehörigen Audio-CD „Bruchstücke“ wurden nun erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert.

„Es ist den Autorinnen gelungen, den Menschen mit Demenz ein Sprachrohr zu sein und aus ihrer Perspektive und mit ihren Worten zum Ausdruck zu bringen, was ihnen am Herzen liegt“, so Alfons Maurer, Vorstand der Keppler-Stiftung, bei seiner Begrüßung.

Hans Vogel, Einrichtungsleiter des Wohn- und Pflegezentrums St. Vinzenz, bedankte sich bei den beiden Autorinnen, die den Mut und die Neugierde hatten, in die Welt der Menschen mit Demenz einzutauchen. Er dankte ebenfalls der Veronika-Stiftung, die bereit war, dieses Projekt finanziell zu unterstützen.

Der Vorstandsvorsitzende der Veronika-Stiftung, Robert Antretter, lobte das Buch „als ein Werk, das uns - die wir nicht täglich mit Demenz zu tun haben - die Welt dieser Menschen etwas mehr eröffnet hat“. Die Veronika-Stiftung geht zurück auf die Gemeinschaft der Veronika-Schwestern, die im Jahr 1925 gegründet wurde und sich der Kranken- und Altenpflege sowie der Linderung sozialer Not gewidmet hat. Zum Schluss dankten die beiden Autorinnen den Mitarbeitenden für das „Öffnen der Tür“ und den Bewohnerinnen und Bewohnern. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch das Freiburger „Cool & Classic Salonorchester“, die die Gäste mit nostalgischen Klängen in eine andere Zeit versetzten.

Kathrin Feldhaus/ Margarethe Mehring-Fuchs „Wenn der Kopf hinausgeht, ganz weit fort. Wie Menschen mit Demenz das Leben sehen", herausgegeben von der Veronika-Stiftung, Patmos-Verlag ISBN 978-3-8436-0706-3