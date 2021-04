Flughafen Stuttgart Lange Schlangen am Abflugschalter nach Mallorca

Trotz Coronapandemie und Testpflicht zieht es viele Urlauber in den Osterferien in die Ferne. Mallorca ist das Hauptreiseziel der Reisenden am Stuttgarter Flughafen, wo sich am Gründonnerstag zeitweise lange Schlange bildeten.