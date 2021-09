Wie lief der Tourismus in Baden-Württemberg in diesem Sommer?

1 Ziemlich was los am Bodensee: Ein österreichisches Passagierschiff bringt Besucher von der Insel Mainau zurück aufs Festland. Foto: imago//Arnulf Hettrich

Die Tourismusverbände sind mit dem Sommer in Baden-Württemberg ganz zufrieden. Eine Pleitewelle von Hotels und Restaurants hat es, anders als befürchtet, bisher nicht gegeben. Ist die Branche damit über den Berg?

Stuttgart - Man kommt am Telefon kaum durch, so viele Menschen wollen derzeit gerne einen Wellnessurlaub im Mawell-Resort in Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) buchen: „Bitte schreiben Sie uns doch eine E-Mail“, säuselt der Anrufbeantworter. Am Ende ist der stellvertretende Direktor Andreas Behl aber zu sprechen. Er sagt: „Die Nachfrage war im Sommer einfach irre und ist immer noch ungebrochen.“ Die Wochenende seien schon bis in den Januar hinein ausgebucht.