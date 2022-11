Hallenbad auf Rädern in Karlsruhe

2 Die Mädchen wollen schwimmen lernen. Foto: /Martin Tschepe

Fast 60 Prozent aller Viertklässler können nicht oder nur unsicher schwimmen. Ein mobiles Lehrschwimmbecken in einem umgebauten Container soll Kinder zu Schwimmern machen. Seit Anfang Oktober steht es vor einer Grundschule in Karlsruhe.















Emma und Linda legen das Gesicht in das 31 Grad warme Wasser und atmen aus. Es blubbert, die Mädchen grinsen. Gleich nebenan planschen Meila und Josefine. Marla und Leni spritzen derweil wie wild mit dem Wasser. Die sechs Kindergartenkinder tragen an diesem Vormittag Bademütze und Schwimmbrille auf dem Kopf – und fast immer ein strahlendes Lachen im Gesicht. Die Mädchen der Kindertagesstätte St. Thomas sind seit fast einer Stunde zusammen mit der Schwimmlehrerin Anja Gregor in einem ganz besonderen Bad. Eins mit Rädern. Hier wollen sie schwimmen lernen.