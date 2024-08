Wie kam der Täter ins Innere der Wagen?: Unbekannter bricht in fünf Autos in Lenningen ein

Unbekannter bricht in fünf Autos in Lenningen ein

1 Die Polizei ermittelt in einer Serie von Autoaufbrüchen in Lenningen. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

In Lenningen (Kreis Esslingen) wurde in den letzten Tagen fünf Autos aufgebrochen und kleinere Wertgegenstände gestohlen. Laut Polizei könnte es sich immer um denselben Täter handeln. Wie er in die Autos gelangt ist, gibt Rätsel auf.











Ein Unbekannter hat in den letzten Tagen fünf Autos in Lenningen aufgebrochen und Wertgegenstände mitgehen lassen, das teilt die Polizei mit. Im Starenweg in Oberlenningen ist demnach in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr in drei Autos eingebrochen worden. Auf bislang ungeklärte Weise gelangte der Täter in einen VW Golf sowie einen VW Vento. Durch ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster konnte er zudem die Beifahrertür eines Citroën C3 öffnen. Beim Durchwühlen der Fahrzeuge fand der Unbekannte laut Polizei etwas Bargeld, das er mitgehen ließ.

Wie der Unbekannte ins Innere des Autos gelangt war, ist unbekannt

Auch in der Finckhstraße gelangte ein Unbekannter in zwei in einer Hofeinfahrt geparkte Autos. Laut Polizei könnte es sich um denselben Kriminellen handeln. Bei seiner Suche nach Diebesgut ist er den Ermittlungen zufolge in einem BMW auf zwei Bankkarten und in einem Skoda auf einen kleinen Münzgeldbetrag gestoßen. Mit seiner Beute machte er sich unerkannt aus dem Staub. Wie er in die Fahrzeuge gelangen konnte, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 70 26 / 60 01 90 .