1 Bislang gibt es noch keine Bürgerfragestunde im Esslinger Gemeinderat. Das soll sich ab Oktober ändern. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen führt eine Einwohnerfragestunde im Gemeinderat ein. Damit will sie den Bürgern ermöglichen, sich stärker in der Kommunalpolitik einzubringen. Andere Kommunen im Kreis haben diese Form der Beteiligung längst etabliert.















Beteiligung verboten – das galt bislang für Bürgerinnen und Bürger im Esslinger Gemeinderat. Denn während einer Sitzung dürfen Besucher weder Fragen stellen noch Stellungnahmen abgeben. Das soll sich nun ändern, zumindest zu Beginn der Versammlungen: Von diesem Herbst an will die Stadt jede Sitzung mit einer Einwohnerfragestunde starten. In anderen Kommunen des Landkreises ist das längst Usus.