„Wie viel“ von Mareice Kaiser Über die toxische Beziehung zu Geld

Vom Pfandsammler bis zur Millionenerbin: In Mareice Kaisers Buch „Wie viel. Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht“ spricht die Autorin mit Menschen, die sehr viel oder sehr wenig Geld haben. Und mit Menschen, die sich irgendwo dazwischen befinden. Am Ende stellt sie die Frage: Wie kann Geld gerechter verteilt werden?