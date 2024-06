Wie die Kandidaten mit der Wartezeit umgehen: Geduldsprobe in Esslingen – Erst am Dienstag steht der Gemeinderat fest

Geduldsprobe in Esslingen – Erst am Dienstag steht der Gemeinderat fest

1 Die Kreuzchen sind gemacht. Jetzt muss noch ausgezählt werden. Foto: Ines Rudel

Am Sonntag wurde gewählt. Wer in den Gemeinderat einzieht, steht in Esslingen aber erst am Dienstag fest. Geduld ist also gefragt. Die Kandidatinnen und Kandidaten gehen unterschiedlich damit um.











In den meisten Kommunen im Kreis Esslingen wurden im Laufe des Montags auch die Gemeinderatswahl ausgezählt und ein Ergebnis präsentiert. Nicht so in Esslingen, wo man getreu dem Motto „in der Ruhe liegt die Kraft“ zu verfahren scheint. Die Ergebnisse sollen an diesem Dienstag vorliegen. Wie kräftig zerrt das an den Nerven der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich noch gedulden müssen?