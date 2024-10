Widerstand gegen Schließungspläne: Wirbel um drohendes Aus für Kirchheimer Notfallpraxis

1 Noch ist es nicht endgültig entschieden, doch die Sorge wegen einer möglichen Schließung der Kirchheimer Notfallpraxis wächst. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Noch hat die Kassenärztliche Vereinigung ihre Pläne zur Schließung einer ganzen Reihe von Notfallpraxen im Land nicht öffentlich vorgestellt, doch der Standort Kirchheim unter Teck soll sich auf einer internen Liste finden. Vor Ort regt sich bereits Widerstand.











Die drohende Schließung der Kirchheimer Notfallpraxis schlägt hohe Wellen. Noch ist das Aus nicht bestätigt, doch in einer Liste von Schließungskandidaten, die der SWR veröffentlicht hat, findet sich auch Kirchheim. Insgesamt sind 17 Notfallpraxen im Land im Visier. Die Kassenärztliche Vereinigung will sich am 21. Oktober zu ihren Plänen äußern, doch schon jetzt formiert sich Widerstand.