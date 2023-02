1 In manchen Fällen kann es möglich sein, Gelöschtes doch noch zu lesen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Sommer

Wenn der andere seine Nachricht löscht, bevor man sie lesen konnte, wird der ein oder andere neugierig. Ob man das Geschriebene doch noch lesen kann und wie das geht.















Seit einiger Zeit bietet der Messengerdienst WhatsApp nicht nur die Möglichkeit, geschriebene Nachrichten vom Gerät zu löschen, sondern auch dauerhaft aus dem Chat. So können Nutzer verhindern, dass versehentlich gesendete Nachrichten für den Empfänger noch sichtbar sind.

Dies hat viele Vorteile. Der peinliche Rechtschreibfehler, die Nachricht, die eigentlich an jemand anderen gehen sollte, all das ist somit rückrufbar. Alles, was zurück bleibt ist die Meldung „Diese Nachricht wurde gelöscht.“

Das Wiederherstellen ist nur in Ausnahmen möglich

Aber gibt es nicht doch eine Möglichkeit, die Nachricht zu lesen, die der andere gelöscht hat? Die Antwort ist: Nein. Prinzipiell lassen sich Nachrichten nicht wiederherstellen. Doch für manche Situationen gibt es tatsächlich Tricks.

Wenn beispielsweise die Nachricht im Chat zitiert und danach gelöscht wird, bleibt sie im Zitat weiterhin sichtbar.

Außerdem gibt es spezielle Programme wie „Notification History Log“, die Benachrichtigungen speichern. So kann man in der App die Benachrichtigung der Nachricht sehen, und somit auch einen Teil des geschriebenen Textes. Allerdings ist die Benachrichtigung auf 100 Zeichen begrenzt, außerdem muss die App schon im Voraus installiert sein. Die Programme funktionieren allerdings nur bei Android-Geräten.

Insgesamt gilt: Gelöschte Nachrichten sind, mit kleinen Ausnahmen, nicht mehr lesbar. Und vielleicht ist das auch besser so, immerhin wird der Absender einen Grund gehabt haben, warum er die Nachricht doch lieber nicht versenden wollte.