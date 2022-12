WhatsApp-Betrug in Plochingen

Ein Frau aus Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag Opfer eines Betrugs geworden. Der Täter gab sich als die Tochter der Frau aus.















Kriminelle haben am Donnerstag eine Frau aus Plochingen (Kreis Esslingen) um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die Frau erhielt laut Angaben der Polizei am Nachmittag eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als vermeintliche Tochter ausgab. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass sein Handy kaputtgegangen sei und er deswegen eine neue Rufnummer hätte. Zudem täuschte er ausstehende Rechnungen vor, die dringend beglichen werden müssten. Die Frau überwies daraufhin den geforderten Betrag. Als sie Kontakt mit ihrer richtigen Tochter aufnahm, flog der Betrug auf.