WG-Zimmer oder Wohnheimplatz?: Wie teuer wohnen Studierende?

1 Vor allem bei jüngeren Menschen sind Wohngemeinschaften eine beliebte Wohnform. Foto: /imago

Die Mieten in Wohngemeinschaften steigen bundesweit. Eine Durchschnittsmiete für Studierende ist im Kreis Esslingen zwar nicht zu ermitteln. Doch teils werden Preise von mehr als 500 Euro aufgerufen. Wie ist die Situation in Wohnheimen?











Wohnraum wird knapper, die Mieten steigen – das wird vor allem für Menschen mit geringem Einkommen zum Problem. Wohngemeinschaften sind nicht nur, aber vor allem bei Studierenden und Auszubildenden beliebt. Doch so günstig, wie mancher denken mag, lebt es sich auch in dieser Wohnform offenbar nicht mehr. Für ein WG-Zimmer werden in München laut einer Erhebung von Empirica, einem unabhängigen wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschungs- und Beratungsinstitut, durchschnittlich 700 Euro fällig, das Studierendenwerk geht hier sogar von durchschnittlichen Kosten in Höhe von 760 Euro für ein Zimmer aus. In Stuttgart werden für ein unmöbliertes Zimmer im Schnitt 549 Euro verlangt.