WFV-Pokal – Finale: Ein Traumtor zerstört den Pokal-Traum der SGM II

1 Hängende Köpfe bei der SGM, Jubel bei den Donzdorferinnen. Foto: Michael Treutner

Die SGM Wendlingen/Ötlingen II kassiert in der Nachspielzeit des Bezirkspokalfinales der Frauen gegen den 1. FC Donzdorf II den Knock-out und verliert mit 1:2.











Katja Geiger wirkte nach dem Spiel emotional aufgeladen. Kein Wunder. Wenige Minuten zuvor hatte die Donzdorfer Kickerin mit der Rückennummer 2 nicht nur das Bezirkspokalfinale zwischen der SGM Wendlingen/Ötlingen II und dem 1. FC Donzdorf II entschieden, sondern mit ihrem unfassbar harten und platzierten Schuss aus fast 25 Metern in den linken Torwinkel für eine ganz besondere Geschichte in einem lange Zeit hart umkämpften Finale gesorgt. „Nach einer fast einjährigen Verletzungspause war ich nämlich erst wieder dreimal im Training, hatte aber im letzten Training vor dem Endspiel tatsächlich Fernschüsse geübt“, berichtete die Torschützin zum 2:1 (1:1) mit strahlender Miene. Wenige Meter weiter war SGM-Keeperin Sina Frank untröstlich, Tränen rollten. Mit den Handschuhspitzen sei sie noch am Ball dran gewesen, hieß es.