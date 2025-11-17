Wetterwarnung: Der erste Schnee im Kreis Esslingen – Gefahr wegen Glätte

1 Noch bleibt der Schnee nur kurz liegen, aber das könnte sich in den kommenden Tagen ändern – gerade in höheren Lagen wie um die Burg Teck (Archiv). Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Am Albtrauf und auf dem Schurwald sind die ersten Schneeflocken gefallen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor weiterem Schneefall und Glätte auch in niedrigeren Höhenlagen.











Vergangene Woche war kurzzeitig fast wieder T-Shirt-Wetter, heute sind auf dem Schurwald und am Albtrauf die ersten Schneeflocken gefallen. „Wie gepudert“ hat es heute Morgen in Erkenbrechtsweiler ausgesehen, wie eine Anwohnerin berichtet. Inzwischen sei der Schnee schon wieder geschmolzen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt indes für die kommende Nacht vor weiterem Schneefall in Höhenlagen ab 800 Metern. Das betrifft im Kreis Esslingen Teile des Schurwalds und die südliche wie auch die westliche Kreisgrenze. Leichter Schneefall bis drei Zentimeter Höhe könne auftreten. Zudem gilt zwischen Montag, 17. November, 22 Uhr, und Dienstag, 18. November, 9 Uhr, Glättegefahr.

Laut aktueller Wettervorhersage sinken die Temperaturen auch noch bis Ende der Woche vielerorts im Kreis Esslingen nachts unter den Gefrierpunkt.

Verstoß gegen Winterreifenpflicht kann teuer werden

Wer es also noch nicht gemacht hat: Es ist allerhöchste Zeit, auf die Winterreifen zu wechseln. Wer gegen die „situative Winterreifenpflicht“ verstößt – also eine Pflicht, die bei winterlichen Verhältnissen gilt – muss mit einem Bußgeld ab 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Wenn ein Verkehrsteilnehmer durch falsche Bereifung andere behindert oder deswegen gar einen Unfall verursacht, wird es teurer. Im schlimmsten Fall kann sogar der Versicherungsschutz gekürzt werden oder entfallen. Aber Achtung, in diesem Jahr hat sich die Bereifungsregelung geändert: Sogenannte Allwetterreifen müssen seit dem 1. Oktober dieses Jahres das Alpine-Symbol aufweisen – also ein Schneeflockensymbol – sonst gelten sie nicht als Winterreifen.