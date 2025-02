Wettervorhersage für Stuttgart: Es wird wieder wärmer – bis zu 15 Grad am Wochenende

1 In den kommenden Tagen bleibt es in Stuttgart größtenteils bewölkt. (Archivbild) Foto: dpa/Martin Gerten

Aktuell herrscht eisige Kälte in Stuttgart. Meteorologe Lennart Bock vom Deutschen Wetterdienst erwartet in den kommenden Tagen wieder wärmere Temperaturen.











In den vergangenen Tagen war das Wetter in Stuttgart kalt und durchwachsen. Ein kleiner Wetterumschwung steht nun aber offenbar bevor. In der Nacht auf Freitag sollen von Westen Regengebiete über Baden-Württemberg ziehen. In den Tal-Lagen und im Schwarzwald kann dieser Regen bei Bodenkontakt gefrieren.

„Die Niederschlagsmengen werden aber recht gering sein“, so Lennart Bock vom Deutschen Wetterdienst, der „keine schlimme Unwetterlage“ erwartet. Stuttgart werde der Regen am Donnerstagmorgen noch nicht erreichen – wobei es möglich ist, dass der Niederschlag über Stuttgart komplett ausbleibt. Glatteis wird es in der Landeshauptstadt morgen früh demnach nicht geben.

Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen?

In den kommenden Tagen werde dann wärmere Luft in die Metropolregion vordringen. Am Donnerstag sollen die Temperaturen auf 12 Grad steigen, zwischen Freitag und Sonntag werden sogar jeweils etwa 15 Grad erwartet.

Bock prognostiziert, dass es „wechselhaft“ und bei „wolkigen Verhältnissen“ bleiben werde. Lediglich am Freitag werde freundlicheres Wetter erwartet. Am Sonntag könnten aus dem Westen dann wieder Niederschlagsbänder heranziehen – ob diese am Sonntag oder erst am Montag auf Stuttgart treffen werden, stehe noch nicht fest.

Tipps für das Wochenende im Freien

Die milderen Temperaturen laden dazu ein, am Wochenende nach draußen zu gehen. Am Samstag um 14 Uhr spielen die Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen den FC Gießen um ihre ersten Regionalliga-Punkte nach der Winterpause.

Auch ein Besuch in der Wilhelma, die am Wochenende zwischen 8.15 Uhr und 16.30 Uhr geöffnet hat, bietet sich in den kommenden Tagen an. Vielleicht isst der ein oder andere am Freitag in der Innenstadt auch schon das erste Eis des Jahres.