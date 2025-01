Wettervorhersage für Stuttgart: Am Wochenende wird es „ungewöhnlich warm“ im Kessel

1 Das Wetter im Kessel wird am Samstag frühlingshaft. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

In Stuttgart wird es am Wochenende „ungewöhnlich warm“, sagt ein Experte des DWD. Am Samstag erreichen die Temperaturen bis zu 14 Grad. Und auch in den Folgetagen bleibt das Wetter mild.











Die Kaltfront im Kessel neigt sich dem Ende. Pünktlich zum Wochenende wird es wieder wärmer in Stuttgart. Laut dem Meteorologen Kai-Uwe Eckardt vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart sind am Freitag bereits Temperaturen von bis zu 10 Grad zu erwarten.

Ursächlich für den Temperaturanstieg sei milde Luft, die in den kommenden Tagen aus südwestlicher Richtung in die Landeshauptstadt ziehe. Am Samstag soll das Wetter in der Landeshauptstadt dann sogar frühlingshaft werden. Laut Eckardt hat es am „Spitzentag“ Höchsttemperaturen von 13 bis 14 Grad im Kessel.

Wettervorhersage für Stuttgart: Milder Wochenstart erwartet

Ein Rekord sei dies zwar nicht, aber „ungewöhnlich warm“ für die Jahreszeit sei diese Temperatur dennoch. Der wärmste Tag im Januar in Stuttgart liegt demnach mehr als 30 Jahre zurück. Laut DWD hatte es am 10. Januar 1991 beinahe sommerliche 18,3 Grad im Kessel.

Etwas kühler, aber immer noch warm genug für einen Spaziergang wird das Wetter am Sonntag. Dann erwartet der DWD Temperaturen von bis zu 10 Grad in der Landeshauptstadt. Und auch zum Start der neuen Woche bleibt es demnach erstmal mild. Die Winterjacke kann somit erstmal im Kleiderschrank bleiben.