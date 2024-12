Wettervorhersage für Baden-Württemberg: So soll das Wetter an Silvester werden

So soll das Wetter an Silvester werden

1 In Stuttgart wird der Jahreswechsel traditionell mit vielen Raketen gefeiert. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Der Deutsche Wetterdienst erwartet zum Jahreswechsel klaren Himmel und keinen Niederschlag. Lediglich das Feuerwerk könnte für Nebel sorgen.











Link kopiert

In Baden-Württemberg fallen zum Start ins Jahr 2025 voraussichtlich weder Regen noch Schnee. „Die Temperaturen liegen leicht unter null Grad, wenn um Mitternacht die Korken knallen“, sagte Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart.

Durch das Feuerwerk könne sich zum Jahreswechsel zwar Nebel bilden, sonst sei der Himmel aber überwiegend klar. Ob im Norden zu Mitternacht Tropfen fallen, sei noch zu beobachten.

Bis zu minus 4 Grad in der Silvesternacht

Der DWD rechnet laut Puckert mit einer eher ruhigen Wetterlage zum Jahreswechsel. Das aktuelle Hochdruckgebiet schwäche ab, in den Bergen könne leichter Wind aus Süd-West wehen. Für die Neujahrsnacht prognostizierten die Modelle aktuell Tiefstwerte von minus 1 bis minus 4 Grad.

Unsere Empfehlung für Sie Silvester in Stuttgart 16 Aussichtspunkte für das Feuerwerk in Stuttgart Stuttgart bietet zahlreiche Lagen für beste Feuerwerksaussichten. Wir haben die schönsten Orte für einen zündenden Start ins neue Jahr zusammengestellt.

Für die kommenden Tage erwartet der DWD in Baden-Württemberg überwiegend Nebel und Wolken. Nachts fallen die Temperaturen teils auf minus 10 Grad. An Silvester soll es tagsüber in Baden-Württemberg sonnig werden. Die Höchstwerte liegen unter Nebel bei plus 1 Grad, am Neckar bis 6 Grad, und in hohen Lagen bis 9 Grad.