Wettervorhersage für Baden-Württemberg: Nach viel Sonne und hohen Temperaturen drohen Gewitter

1 In Baden-Württemberg sind lokale Unwetter wahrscheinlich. (Symbolbild) Foto: /Imago/Simon Adomat

Die Menschen in Baden-Württemberg erwartet am Mittwoch Hitze - mit viel Sonne. Am Nachmittag soll sich das Wetter dann aber drehen. Was der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.











Link kopiert

Es wird wieder heiß: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Baden-Württemberg eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Es werde verbreitet eine „starke, im Westen und am Bodensee zum Teil extreme Wärmebelastung“ geben. Die Baden-Württemberger müssen sich heute auf Temperaturen lokal bis zu 35 Grad einstellen - und das größtenteils bei Sonnenschein.

Schon gestern dominierte die Hitze: Mit einer Höchsttemperatur von 35,4 Grad war der Dienstag der heißeste Tag des bisherigen Jahres. Der Spitzenwert kam laut aus Müllheim im Markgräflerland.

Sturmböen mit rund 80 Kilometern pro Stunde

Am heutigen Nachmittag könnte sich das Wetter drehen: Einige Schauer und Gewitter, aber auch lokale Unwetter sind nach DWD-Angaben wahrscheinlich. Bei den Gewittern kann demnach auch heftiger Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter, kleinem Hagel und stürmischen Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde auftreten.

Mitunter müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf extrem heftigen Starkregen mit bis zu bis 50 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel mit einer Größe von rund drei Zentimeter und Sturmböen mit rund 80 Kilometern pro Stunde einstellen.

In der Nacht wird es dann später meist trocken, so der DWD - bevor es am Donnerstag im Tagesverlauf zunehmend bewölkt werden soll. Schauer und Gewittern seien möglich.