Wettervorhersage für Baden-Württemberg: Gewitter und Regen im Südwesten erwartet

1 Auch in Stuttgart soll es am Freitag regnen. (Archivbild) Foto: imago//Simon Adomat

Bereits in den vergangenen Tagen zeigten sich immer wieder Blitze am Himmel. Auch am Freitag ist mit Gewittern zu rechnen. Die Wetteraussichten.











In Baden-Württemberg soll es ab dem Mittag in weiten Teilen des Landes zu Gewittern und Starkregen kommen. Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter könne es dann innerhalb kurzer Zeit regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Besonders viel Niederschlag wird den Meteorologen zufolge in Oberschwaben erwartet. Hier könne es sogar bis zu 50 Liter pro Quadratmeter regnen. Im Nordosten des Landes dürfte es aber laut der Vorhersage trocken bleiben.

Die Temperaturen erreichen bis zu 22 Grad auf der Alb und bis zu 28 Grad am Rhein. Auch am Wochenende bleibt es warm mit Höchstwerten um 28 Grad, dazu gibt es immer wieder Regenschauer. Am Samstag kann es auch zu Gewittern kommen.