1 Bei solchen Temperaturen im Kessel ist Abkühlung nötig, die ganz heißen Tage sind aber vorerst vorbei. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In der kommenden Woche muss mit Gewittern und lokal heftigen Regenfällen gerechnet werden, die Temperatur fällt unter 30 Grad.















Die Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes auf dem Schnarrenberg schmorten am Wochenende in ihren Büros. 36,2 Grad zeigte das Thermometer am Sonntag kurz vor 16 Uhr an der Wetterstation, „echte 37 schaffen wir nicht mehr“, sagte Diplom-Meteorologe Thomas Schuster.

Die Hitzewelle ist mit dem Spitzenwert von Sonntag erst mal vorbei, die Woche über werde allenfalls am Donnerstag noch die Marke von 30 Grad erreicht, so Schuster. Gerechnet werden müsse mit punktuellen Gewittern, „am Mittwoch wird es viele Treffen“, so der Experte. Vielleicht kann die Stadt danach das Grillverbot zurücknehmen. Lokal könnten 20 oder mehr Liter pro Quadratmeter niedergehen, „das Potenzial ist da“, sagt Schuster, der vor Sturmböen und Hagel warnt. Am Dienstag beginnt der Sommer im Kalender. In den kommenden Monaten könne es nochmals in Richtung 35 Grad gehen, nimmt Schuster an.