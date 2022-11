Neue Bar beim Hans-im-Glück-Brunnen Aus El Cortijo wird Trude

Am Ausgeh-Hot Spot in der Stuttgarter City geht es künftig noch mehr rund: Am Samstag, 19. November, feiern die neuen Betreiber der Eckkneipe an der Nadlerstraße den „ersten Abend“. Das Konzept ist einfach, aber klingt erfolgversprechend.