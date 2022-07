Am meisten Sonne in Baden-Württemberg

1 In Baden-Württemberg gab es einer vorläufigen Statistik zufolge die meisten Sonnenstunden (Symbolbild). Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/Werner Dieterich via www.imago-images.de

Einer vorläufigen Statistik zufolge ist Baden-Württemberg das Bundesland mit den meisten Sonnenstunden. Die Menge des Niederschlags fiel gleichzeitig besonders gering aus. Das ist die Lage.















Link kopiert

Eher mediterran als typisch mitteleuropäisch: Baden-Württemberg ist nach einer vorläufigen Statistik im Juli das Bundesland mit den meisten Sonnenstunden gewesen. 325 Stunden Sonne durften die Menschen genießen - deutschlandweit waren es im Schnitt 265. Das meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen. Der Südwesten war mit einer Juli-Temperatur von durchschnittlich 20,4 Grad nach dem Saarland mit 20,9 Grad die zweitwärmste Region in Deutschland. Am Oberrhein gab es bis zu 29 Sommer- und 14 Hitzetage.

Deutschlandweit betrachtet macht der DWD darauf aufmerksam, dass im Juli kaum die Hälfte des üblichen Niederschlags fiel.

Besonders wenig Regen fiel in Baden-Württemberg. Mit 25 Liter pro Quadratmeter blieb der Niederschlag laut der vorläufigen Statistik sehr gering. Insgesamt fiel der Juli 2022 deutlich zu warm, erheblich zu trocken sowie sehr sonnig aus, wie es weiter hieß.