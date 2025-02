Wetteraussichten: Wetter am Wochenende in weiten Teilen freundlich

Wetter am Wochenende in weiten Teilen freundlich

1 Das Wetter wird am Wochenende teils freundlich. Foto: Christoph Soeder/dpa

Mit Minusgraden ist am Wochenende in Deutschland tagsüber erst einmal nicht zu rechnen. In großen Teilen wird es statt dauergrau dabei heiter und sonnig.











Link kopiert

Offenbach - Mit Nebel, Wolken und Niederschlägen, aber auch Sonne ist das Wetter am Wochenende in Deutschland zweigeteilt. Ein Hoch schwächele, doch komme aus Skandinavien schon das nächste Hoch nach, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. "Das bedeutet für viele von uns ruhiges, niederschlagsarmes und teilweise auch recht sonniges Wetter - zumindest wenn sich Nebel und Hochnebel auflösen."

Am Samstag ist es im Westen und Nordwesten aber wolkig bis stark bewölkt, an der Grenze zu Benelux ist vereinzelt etwas Regen möglich. Sonst gebe es den Angaben zufolge nach Nebelauflösen viel Sonnenschein. Im Norden und Osten gebe es maximal sechs, im Süden und Westen bis zu elf Grad.

Am Sonntag kann es den Meteorologen zufolge im Südwesten, Westen und an den Küsten örtlich etwas regnen. Sonst ist es nach Nebelauflösung meist heiter und trocken, die Temperaturen steigen auf bis zu acht Grad. Bleibe es bei Dauernebel, würden die Temperaturen aber um den Gefrierpunkt liegen. Zum Wochenstart könne es im Südwesten und Westen wieder gefrierenden Regen und im Bergland auch Schnee geben.