Wetteraussichten: Sommerwetter kehrt zurück - Sonne und rund 30 Grad

1 Die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen viel über Deutschland. (Archivbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Offenbach - Trocken, sonnig, warm: Der Sommer ist nun endgültig zurück in den meisten Teilen Deutschlands. Zum Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) "genau das richtige Wetter für Freibad, Eiscafé oder einen Sprung in den See."

Auch am Freitag "bleibt uns das Sommerwetter in den meisten Teilen Deutschlands treu und man darf sich auf mehrere Tage mit viel Sonne und hochsommerlicher Wärme freuen", sagte der Meteorologe Marcel Schmid vom DWD. Besonders in der Südhälfte laufe das Wetterprogramm wie aus dem Bilderbuch ab: "blauer Himmel, laue Nächte und kaum ein Lüftchen". Auch abends kann man noch lange draußen sitzen - "Grillabende, Open-Air-Kino oder einfach ein Buch auf dem Balkon sind wieder echte Sommerfreuden", sagte Schmid.

Die Höchstwerte liegen demnach im Süden bei 27 bis 33 Grad. Im Norden und Nordwesten wird es etwas gemäßigter mit 21 bis 27 Grad. Dazu zeigen sich auch öfter mal Wolken am Himmel und der ein oder andere Schauer tritt auf.

Einzelne Schauer und Gewitter erwartet

Richtung Wochenende bleibt es dann in fast ganz Deutschland freundlich und trocken. "Nur im Norden zeigt sich das Wetter ein wenig launischer, aber auch dort gewinnt die Sonne immer wieder die Oberhand gegenüber den Wolken", führte der Meteorologe aus. Die Thermometer klettern auf maximal 27 bis 34 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten. An den Küsten bleibt es etwas kühler: um 24 Grad erwartet der Wetterdienst dort.

Am Sonntag braut sich dann allerdings über dem südlichen Bergland auch mal das eine oder andere Gewitter zusammen. Insbesondere vom Schwarzwald bis nach Ostbayern können einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter auftreten.

"Meist gibt es aber statt Donnergrollen weiterhin Sonnenschein satt und ideale Bedingungen für Ausflüge, Freibadbesuche oder entspannte Stunden im Garten", sagte Schmid. Dazu liegen die Höchstwerte bei 20 bis 25 Grad im Norden, 25 bis 30 Grad in der Mitte und 30 bis 33 Grad im Süden.

Auch zum Start in die neue Woche bleiben Sonne und Sommerwetter erst einmal ein treuer Begleiter.