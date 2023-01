Nasskalt in die letzte Januarwoche

1 In den nächsten Tagen könnte es wieder glatt werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/MiS/IMAGO

Nieselregen, Kälte und dicke Wolken. Nach dem winterlichen Wochenende liegt Stuttgart und die Region unter einer trüben Wolkenschicht. Was wir die nächsten Tage erwarten können.















Nach einem schneereichen Wochenende sind Stuttgart und die Region nasskalt in die neue Woche gestartet. Trübes Wetter bei Temperaturen um null Grad – vom Schnee ist nur noch ein grauer Matsch übrig geblieben. Die Wetteraussichten in den nächsten Tagen sind ähnlich.

Am Donnerstagmorgen führte der Sprühregen in der Region zu glatten Straßen, was beispielsweise auf der A8 zu mehreren Unfällen führte.

Grund für das trübe Wetter sei eine schwache, nordöstliche Strömung, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Die sorge auch dafür, dass das Schmuddelwetter uns noch einige Tage erhalten bleibe. Auch in der Nacht auf Freitag soll es bedeckt bleiben, große Schneemengen erwartet der DWD nicht.

Da die Temperaturen auch in den nächsten Tagen bei etwa einem Grad liegen sollen, warnt der Meteorologe vor glatten Straßen, die durch die Nässe entstehen können.

Das bringt das Wochenende

Erst am Sonntag erwartet der DWD eine Veränderung der Wetterlage. Durch einen Hochdruckeinfluss könne das Wetter am Sonntag in der Region auflockern. Die Temperaturen sollen mit etwa zwei Grad aber weiterhin niedrig bleiben.