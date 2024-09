Wetteraussichten für die Region: Ein letztes Mal Sommer? So wird das Wetter am Wochenende in Stuttgart

Ein letztes Mal Sommer? So wird das Wetter am Wochenende in Stuttgart

1 Das Wochenende in Stuttgart wird spätsommerlich warm. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die letzten kalendarischen Sommertage stehen an. Spielt dabei am Wochenende auch das Wetter in Stuttgart mit? Der Deutsche Wetterdienst gibt einen Ausblick.











Stuttgarterinnen und Stuttgarter können sich in den kommenden Tagen auf ein sonniges Spätsommerwochenende freuen. Der Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt für den Großraum Stuttgart am Samstag und Sonntag überwiegend Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 20 und Höchstwerten von 24 Grad voraus. „Am Samstag bleibt es freundlich, am Sonntag kann es schon etwas bewölkt sein, es bleibt jedoch warm“, so ein Sprecher des DWD in Stuttgart.

Während das Wochenende also gute Bedingungen für Grillabende und Outdoor-Aktivitäten bietet, deutet sich zu Wochenbeginn passend zum Kalender der Herbst an. Die Nacht auf Montag bringt kühlere atlantische Luft für die darauffolgenden Tage mit sich, wie ein Meteorologe des DWD erklärt.

Regen zum Beginn der neuen Woche

Für die kommende Woche sind Schauer vorhergesagt. „Das Wetter am Montag und Dienstag wird dann recht unbeständig und niederschlagsreich“, so der Wetterexperte. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 15 und 20 Grad, in der Nacht sinken sie auf 7 bis 13 Grad.

Gute Chancen auf einen Goldenen Oktober

Trotz dieser Entwicklungen sieht der Wetterexperte keinen andauernden Wetterwechsel: Ein komplettes Ende des Spätsommers sei damit nicht eingeläutet. Gute Chancen auf einen späten Altweibersommer bestünden auch noch im Oktober.