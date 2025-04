Wetteraussichten: Bis zum Wochenende bleibt es frühlingshaft

1 Am Samstag könnte der erste Sommertag mit Temperaturen um 25 Grad bevorstehen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Reichlich Sonne und steigende Temperaturen - Regen ist in den nächsten Tagen Mangelware. Am Samstag könnte es im Südwesten schon 25 Grad warm werden. Wann kommt der Wetterumschwung?











Offenbach - Auch in den kommenden Tagen bleibt der von Landwirten oder der Binnenschifffahrt ersehnte Regen in den meisten Regionen Deutschlands aus. Nur im Nordosten könnte am Freitag der eine oder andere Tropfen fallen. Der Deutsche Wetterdienst spricht von einer "außergewöhnlichen Trockenperiode" und erwartet erst am Wochenende einen Umschwung zu wechselhaftem Wetter. Erste Schauer und Gewitter könnten am Sonntag von Westen her nach Deutschland ziehen, sagte der Meteorologe Nico Bauer. Wo genau Regen herunterkommt, könne bislang nicht gesagt werden.

Zum Start der neuen Woche werde es dann verbreitet nass, dabei bleibe es aber recht mild, sagte der Meteorologe. Auch die Nächte dürften dann nicht mehr so stark abkühlen wie zuletzt: "Frost ist dann kein Thema mehr."

Sonne satt im Süden und milde Temperaturen

Bis zum Wochenende bleibt es frühlingshaft, insbesondere im Südwesten wird laut Prognose am Donnerstag die Sonne scheinen. Der Rest Deutschlands liegt anfangs noch unter einer Wolkendecke - im Tagesverlauf lockert diese dann allerdings auf. Verbreitet werden Werte um 15 Grad erreicht. Am Oberrhein sind lokal auch bis zu 20 Grad möglich. Nachts fallen die Temperaturen dann wieder auf bis zu minus zwei Grad.

Auch der Freitag zeigt sich im Südwesten sonnig. Dazu wird es noch etwas wärmer. Der Wetterdienst erwartet Werte um die 20 Grad. Im Nordosten sind dagegen einige dichte Wolkenfelder unterwegs. Örtlich fällt sogar etwas Regen. Höchstwerte liegen von Nordost nach Südwest zwischen 13 und 23 Grad, an der See wird es etwas kühler. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei acht bis ein Grad. Im Süden bildet sich gebietsweise Frost in Bodennähe.

Sommertag am Samstag?

Wer sich schon nach Sommer sehnt, dürfe sich auf Samstag freuen: "In der großen Südwesthälfte werden nämlich mit reichlich Sonnenunterstützung Höchstwerte von 20 bis 24 erwartet", sagte Meteorologe Bauer. Am Oberrhein könnte die 25-Grad Marke geknackt werden. "Somit ist der erste Sommertag des Jahres 2025 greifbar." Im Nordosten sind dagegen laut Vorhersage weiterhin dichte Wolkenfelder unterwegs. Deshalb werden dort auch nur Höchsttemperaturen von 15 bis maximal 19 Grad erwartet.