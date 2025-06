Wetter: Warnung vor Hitze: Im Südwesten wird es heiß

1 In Teilen Deutschland gilt am Samstag eine Hitze-Warnung. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Samstag wird in einigen Regionen heiß. Der Wetterdienst warnt sogar. Welche Bundesländer sind betroffen?











Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Deutschlands vor Hitze. Betroffen sind demnach Regionen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Amtliche Warnung vor Hitze gilt laut Wetterdienst am Samstag von 11.00 bis 19.00 Uhr.

"Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl", raten die Meteorologen. Hitzebelastung könne für den Körper gefährlich werden und zu gesundheitlichen Problemen führen.

Laut Wetterdienst soll es am Samstag vor allem im Süden länger sonnig und trocken sein – bei Höchstwerten von 27 bis 32 Grad, am Oberrhein bis 34 Grad.