Wetter: Vorläufige DWD-Angaben: Heißester Tag des Jahres

5 Temperaturen von annähernd 40 Grad in der Hauptstadt - diese Touristen nutzen einen Brunnen zur Abkühlung. Foto: Michael Kappeler/dpa

Temperaturen bis zu 40 Grad waren vorhergesagt. Nun hat der DWD für 2025 einen vorläufigen Hitzerekord registriert.











Offenbach - Der Mittwoch ist nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der heißeste Tag des Jahres gewesen. Das bestätigte ein Sprecher des DWD auf Anfrage der dpa am Nachmittag. Die konkreten Temperaturwerte sollten zwar erst am Abend vorliegen. Doch nach vorläufigen Daten an der DWD-Wetterstation Andernach in Rheinland-Pfalz wurden hier am Nachmittag nach 16.00 Uhr 39,3 Grad gemessen - das war deutschlandweit zu diesem Zeitpunkt der höchste Wert, wie ein DWD-Sprecher sagte. Und: "Das ist der bisher heißeste Tag des Jahres." Ein Allzeit-Temperaturrekord für Deutschland zeichnete sich nach Angaben des Sprechers zunächst nicht ab.

Erst am Dienstag hatte der DWD nach eigenen Angaben die bislang höchste Temperatur dieses Jahres gemessen: 37,8 Grad waren im bayerischen Kitzingen registriert worden, hatte ein DWD-Sprecher auf Grundlage vorläufiger Messungen am Abend mitgeteilt. Dieser Wert sei nun überschritten worden, hieß es.

Am Mittwoch sprach der DWD von "extremer Hitze". Im Großteil des Landes wurden 34 bis 38 Grad erwartet, noch etwas heißer sollte es im Süden werden. Örtlich sollten bis zu 40 Grad erreicht werden. Der Allzeit-Hitzerekord für Deutschland wurde am 25. Juli 2019 gemessen und lag bei 41,2 Grad an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen).