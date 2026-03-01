2 Die Temperaturen bleiben mild. Foto: Thomas Warnack/dpa

Vielleicht schon das erste Eis schlecken, etwas Sonne tanken und spazieren? Dafür eignet sich das Wetter in den kommenden Tagen besonders gut. Wie warm wird es?











Offenbach - Sonne und blauer Himmel sind in den kommenden Tagen in Deutschland oft zu sehen. Das Wetter lasse sich schnell beschreiben, sagte Sebastian Schappert von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes. "Meist frühlingshaft mild bis sehr mild und weitgehend trocken."

Montag und Dienstag seien vom Hoch "Iackl" geprägt. Vielfach gebe es heiteres und sonniges Wetter. Am Montag könne es anfangs im Nordosten noch stark bewölkt sein, sonst aber viel Sonne geben, heißt es vom Wetterdienst. Die Temperaturen liegen dann höchstens zwischen 8 und 16 Grad.

"Sonniges, frühlingshaftes Wetter"

Am Dienstag kann es am Morgen teils neblig-trüb werden, dann kommt aber vielfach die Sonne raus. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad, in Rheinnähe sogar bei bis zu 19 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch könne es im Süden und Südosten sowie im äußersten Norden lokal sogar leichten Frost geben – dann sinken die Temperaturen auf plus 4 bis 0 Grad. Tagsüber werde es dann aber wieder heiter bis sonnig, teils können aber auch Wolken aufziehen. Die Temperaturen seien sehr mild bei 11 bis 19 Grad.

Und wie geht es danach weiter? "Bis Freitag wird der Hochdruckeinfluss weiterhin dominant sein und somit auch das sonnige, frühlingshafte Wetter", schreibt Meteorologe Schappert.