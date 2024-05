Wetter-Spektakel in Stuttgart: Himmel leuchtet in satten Rottönen

9 Vor allem im Kreis Böblingen erstrahlte der Himmel rot. Foto: Yvonne Perlich

Am Donnerstagabend war ein leuchtendes Naturschauspiel im Stuttgarter Raum zu beobachten. Ein Wetter-Experte erklärt, wie der rot strahlende Himmel zustande kommt.











„So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen“, erzählt eine Altdorferin über das, was sich am Donnerstagabend im Stuttgart abgespielt hat. Sie war eine von vielen, die das Wetter-Spektakel beobachtet und fotografiert haben. Gegen 21 Uhr erstrahlten die Wolken am Himmel in einem solch durchdringenden orange-rot, dass kurzzeitig alles in die Farbe getränkt war. „Selbst wir waren rot“, erzählt die Altdorferin, die das Naturschauspiel mit ihrem Sohn vom Balkon aus beobachtete.

Rund eine Viertelstunde habe das Farbenspiel angehalten, dann hätten dunkelgraue Wolkenschichten das Zepter übernommen, bevor es komplett dunkel geworden sei. Beinahe gespenstisch sei die Stimmung gewesen, erzählt sie. Vor allem im Kreis Böblingen war das Wetterphänomen besonders spektakulär. Aber auch in Stuttgart leuchteten die Wolken pink.

„Zero Order Glow“

Laut dem Deutschen Wetterdienst handelte es sich bei dem Himmelsschauspiel um einen sogenannten „Zero Order Glow“ – so werde das rot-orangene Glühen bezeichnet. Das Licht durchdringe dabei die Regentropfen, werde abgelenkt aber nicht gespiegelt. Daher komme auch der Name „Zero Order“: Das Licht wird null mal gespiegelt, erklärt der Wetterdienst. Im Kreis Böblingen sind die Wolken am Donnerstagabend durch diesen „Zero Order Glow“ intensiv angeleuchtet worden und haben so das eindrückliche Glühen erzeugt. (mel) Foto: Yvonne Perlich