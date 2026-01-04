Wetter: Ski und Rodel gut - weiter Dauerfrost in Deutschland

1 Wintersportler wie hier auf der Wasserkuppe in Hessen können sich freuen - es bleibt vorerst winterlich kalt in Deutschland. Foto: Andreas Arnold/dpa

Eisige Temperaturen und im Norden Schneeschauer prägen auch die kommenden Tage. Wann endet die Frostperiode?











Offenbach - Gut für Wintersportlerinnen, weniger gut für Autofahrer: Auch in den nächsten Tagen ist es in Deutschland bitterkalt. "Der Winter ist gekommen, um zu bleiben", teilte Diplom-Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. "Tagsüber gibt es nur sehr vereinzelt im Westen und Nordwesten zarte Plusgrade, sonst verbleiben wir im Dauerfrost."

Tiefausläufer bringen vor allem in Norddeutschland feuchte Luft mit wiederholten Schneeschauern. Der Süden profitiert von schwachem Hochdruckeinfluss und mehr Sonnenschein. Der Schnee taut bei Frost nicht, auch die Wintersonne vermag ihn nicht zu schmelzen. Laut Meteorologin Kerrn gilt in den kommenden Tagen im Bergland weiterhin: "Ski und Rodel gut."

"Des einen Freud' ist des anderen Leid"

Sie ergänzte: "Des einen Freud' ist des anderen Leid: Schneeschauer sorgen für teils glatte Straßen und Wege. Eine angepasste Gang- und Fahrweise ist ratsam." Auch für das Freikratzen der Autoscheiben sollte etwas mehr Zeit eingeplant werden.

Erst in der zweiten Wochenhälfte setzt sich Kerrn zufolge wieder mildere Luft durch und Deutschlands Dauerfrost endet.