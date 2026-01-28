Wetter: Schnee, Regen - und dann gebietsweise etwas Sonne

1 Auch am Donnerstag kann es gebietsweise schneien. Foto: Shireen Broszies/dpa

Offenbach - Nach Schnee und Regen kann sich zum Wochenende zumindest teilweise die Sonne zeigen. Laut dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach dominieren am Donnerstag aber erst noch die Wolken und es kommt gebietsweise zu Schneefällen.

"Eine gewisse Umsicht im Straßenverkehr kann also nicht schaden. Im Westen und Südwesten ist es in tieferen Lagen mild genug, dass es nicht für Schnee reicht und daher mit "gewöhnlichem" Regen vorliebgenommen werden muss", sagt Meteorologe Fabian Chow. Im Nordosten bleibe es zwar trocken, jedoch tagsüber oft frostig. An der See kann es stürmisch werden.

Laut den Prognosen nehmen die Niederschläge dann in der Nacht zum Freitag ab. "Frost, die immer wiederkehrende Glätte, sei es durch den Neuschnee oder gefrierende Restnässe, sowie Nebel im Südwesten vervollständigen das winterliche Repertoire", sagt Chow.

Höchste Chancen auf etwas Sonne im Westen und Süden

Am Freitag zeige sich die Sonne zumindest gebietsweise. Die höchste Wahrscheinlichkeit für etwas Sonnenschein bestehe wohl im Westen und Süden des Landes. Ansonsten werde es ein weiteres Mal wolkig, so der Meteorologe. "Allerdings legen die Tiefs eine kleine Ruhepause ein und es bleibt öfter trocken."

Und wie steht es um die Temperaturen? Im Norden und Nordosten brauche es bei Dauerfrost und östlicher Windrichtung warme Winterkleidung. Am Rhein werde es bei einstelligen positiven Werten milder.

Zum Start in das Wochenende zeichne sich dann in der Osthälfte weiterhin überwiegend trockenes, in der Westhälfte wechselhafteres Wetter ab. "Dabei kämpft sich die Sonne jedoch zumindest stellenweise durch die Wolkendecke", erklärt Chow.