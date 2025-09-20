Wetter: Samstag wirds vielerorts nochmal heiß

1 Der Samstag bringt Sonnenschein und sommerliche Temperaturen, die vor Herbsteinbruch noch einmal genossen werden sollten. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Bevor es sich in ganz Deutschland zu Beginn der Woche abkühlen soll, wird der Samstag nochmal sommerlich. Dann ziehen allmählich Wolken auf.











Offenbach - Die Menschen in Deutschland können mit einem sommerlichen Samstag mit Temperaturen von bis zu 30 Grad und Sonne rechnen. Zur neuen Wochen hin soll es dann aber zuziehen und regnerisch werden, wie der Deutsche Wetter-Dienst mitteilte.

Während es vielerorts am Samstag nochmal heiß wird, ziehen im Tagesverlauf von Nordwesten die ersten Wolken auf. Einer DWD-Meteorologin nach bleibt es bis zum Abend meist trocken, dann kann es allerdings zu Regenschauern und teilweise auch zu Gewittern kommen.

Kalte Wolken ziehen über den Nordwesten auf

In der Nacht zu Sonntag und im Laufe des Sonntags sollen die Wolken aus dem Nordwesten bis zur Mitte Deutschlands vorziehen. Der Südosten kann sich laut dem DWD auch am Sonntag über einen weiteren Sonnentag freuen, während es anderorts immer wieder zu Regenschauern kommen kann.

Zum Start in die Woche sollen die Wolken schließlich auch den Südosten erreichen und kühlere Temperaturen mitbringen, so die Meteorologin. In den kommenden Tagen sollen dann keine 20 Grad Celsius mehr erreicht werden.