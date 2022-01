1 Mancherorts hat der Winterjasmin schon Blüten angesetzt. Foto: dpa/Matthias Bein

Wenig Sonne, viel Regen und warme Temperaturen zum Schluss: So hat sich der Dezember 2021 verabschiedet.















Kreis Esslingen - Diesmal war es nichts mit weißen Weihnachten. Nicht mal ein paar Flocken waren den Romantikern unter uns in dieser emotional aufgeladenen Zeit vergönnt. Ganz im Gegenteil: Mit Temperaturen um die 15 Grad fühlte es sich rund um die Feiertage an, als ob der Frühling Einzug halten wolle. Aus Meteorologensicht hört sich das so an: „Der Dezember war zu warm, überdurchschnittlich nass und unterdurchschnittlich sonnig. Besonders gegen den Jahreswechsel wurden mit Höchstwerten bis 16 Grad rekordverdächtige Temperaturwerte erreicht“, meldet der Deutsche Wetterdienst. Und zu allem Übel mussten im Dezember auch die meisten Weihnachtsmärkte abgesagt werden.