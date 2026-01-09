Wetter-Phänomen: Was ist ein Blizzard?

1 Der Begriff stammt aus den USA. (Archivbild) Foto: Robert F. Bukaty/AP

Offenbach - Der Begriff Blizzard stammt aus den USA. Gemeint ist ein starker Schneesturm, der aufgrund seiner Stärke in einer Region das öffentliche Leben vorübergehend lahm legt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erläutert. Nach Definition des amerikanischen Wetterdienstes müssen folgende Bedingungen für mindestens drei Stunden erfüllt sein:

Windgeschwindigkeiten von wenigstens 56 Kilometer pro Stunde

Sichtweiten, die unter 400 Metern liegen

Blizzards entstehen, wenn winterliche Tiefdruckgebiete auf ihrer Rückseite Kaltluft von den Polen mit einer schnellen Strömung weit in den Süden transportieren. Dabei kommt es zu intensiven Schneefällen und oft auch zu einem markanten Temperatursturz.

"In Mitteleuropa sind Wetterlagen, die einen Blizzard verursachen können, eher selten anzutreffen", erklärt der DWD. "Stürme kommen bei uns meistens vom Atlantik, dessen Wasser warm ist. Niederschläge fallen hier daher in winterlichen Stürmen zumeist als Regen."

Trotzdem kann es in Deutschland auch zu starken Schneestürmen kommen. Im Winter 1978/1979 gab es gleich zwei davon: Der erste legte ab dem 28. Dezember 1978 Teile Deutschlands lahm, der zweite folgte Mitte Februar 1979.