Wetter: Mildes Wetter zum meteorologischen Winteranfang

1 Zum Wochenstart wird es in vielen Regionen Deutschlands heiter bis wolkig. Foto: Henning Kaiser/dpa

Am Montag wird das Wetter tagsüber in den meisten Regionen Deutschlands heiter bis wolkig. Morgens kann es mancherorts glatt werden.











Offenbach - Am 1. Dezember beginnt für Meteorologen der Winter - der zeigt sich zum Wochenbeginn aber erstmal eher von seiner milden Seite. Im Süden und Südosten werde vereinzelt trübes Wetter erwartet, ansonsten werde es Höchstwerten von zwei bis acht Grad heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Morgen sorgen niedrige Temperaturen aus der Nacht in einigen Regionen jedoch noch für glatte Straßen. Vor allem im Westen und Südwesten warnt der DWD wegen gefrierender Nässe vor Glätte am Morgen. Auch in einigen Regionen Mitteldeutschlands könne es auf dem Weg zur Arbeit rutschig werden.

An der Nordseeküste wird es am Montag stürmisch. Böen bis zu 80 Kilometern pro Stunde seien möglich, teilte der DWD mit. Auch in der Eifel und im Rothaargebirge seien steife Böen nicht ausgeschlossen.