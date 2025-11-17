Wetter: Mancherorts wirds weiß - Temperaturen sinken

1 In den ersten Regionen klopft zum Beginn der Woche der Winter mit Schneefällen an (Archivbild). Foto: Matthias Bein/dpa

Zum Start in die neue Woche wird es in Deutschland kühler. Vereinzelt fällt schon etwas Schnee.











Offenbach - Nach zuletzt milden Temperaturen wird es in Deutschland zum Start in die neue Woche kühler - mancherorts könnte es sogar kurz weiß werden. "Wir erwarten deutschlandweit überwiegend einstellige Temperaturen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In einigen Regionen soll es schneien.

In den Mittelgebirgen wie dem Erzgebirge oder dem Oberharz wird etwa fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Auch an den Gipfeln des Rothaargebirges im Sauerland könnte es schneien. In den höheren Alpenregionen soll es laut DWD es bereits zu stärkeren Schneefällen von bis zu 20 Zentimetern Neuschnee kommen. Von Dauer ist das Weiß aber wohl nicht: Höchstens im höheren Bergland könnte der Schnee ein bisschen liegen bleiben.

An der Küste wird es hingegen stürmisch. Im Tagesverlauf werden an der stark bewölkten Nordseeküste kräftige Schauer und Gewitter erwartet. Auch an der Ostsee soll es Sturmböen geben.