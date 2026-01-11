Wetter in Stuttgart und Region: Glatteis und Gefrierender Regen – Im Berufsverkehr könnte es gefährlich werden

Glatteis und Gefrierender Regen – Im Berufsverkehr könnte es gefährlich werden

1 Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis am Montagmorgen. Foto: picture alliance/dpa/Christophe Gateau

Nach Warnungen vor starkem Schneefall wird es am Sonntag zunehmend freundlicher. Aber: Glätte ist weiter ein Thema. Vor allem am Montagmorgen.











Die großen Schneefälle blieben Stuttgart und der Region an diesem Wochenende aus – die Wetterkapriolen sind indes noch nicht vorüber.

Die Sonne wird sich wohl im Laufe des Nachmittags nicht mehr blicken lassen, aber zumindest der Sonntag bleibt weitgehend trocken und kalt.

Erst in der Nacht von Sonntag auf Montag sei dann wieder mit einsetzendem Schnee zu rechnen, sowie im weiteren Verlauf mit gefrierendem Regen. In der Folge sei Glatteis wahrscheinlich. Vor allem zum Beginn des Tages bestehe erhöhte Glatteisgefahr, prognostizierte der DWD. Das betreffe vor allem die Berufsverkehrszeit, teilte ein DWD-Meteorologe auf Anfrage mit.

Glatteisgefahr am Montagmorgen

Da sich der gefrierende Regen von Westen nach Osten ausbreite, bestehe die Gefahr in ganz Baden-Württemberg. Entsprechend kritisch könnte die Lage am Montagmorgen auf den Straßen werden, sagte der Meteorologe.

Von den Temperaturen her werde es im Laufe des Montags milder, mit Höchstwerten von einem Grad auf der Ostalb bis hin zu neun Grad bei Freiburg.