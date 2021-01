Wetter in Stuttgart und Region

1 Es wird frostig in Stuttgart und der Region (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Zum Jahresbeginn sinken die Temperaturen in Baden-Württemberg. Wolken, Frost und Schnee bestimmen das Geschehen. Das sind die Aussichten.

Stuttgart - Das neue Jahr startet in Baden-Württemberg mit Frost, vielen Wolken und etwas Schnee. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt der Freitag stark bewölkt. Zudem warnen die Meteorologen vor Glätte. Die Temperatur-Höchstwerte liegen bei 0 bis 4 Grad.

Den ersten Schnee des Jahres erwarten die Wetterexperten am Samstag im Süden des Landes. Die Höchstwerte liegen dann bei minus 4 Grad im Bergland und 3 Grad im Kraichgau. Am Sonntag erwarten die Meteorologen leichten Schneefall im Norden des Landes, der am Nachmittag wieder nachlässt. Es bleibt stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen dann bei minus 4 Grad im Bergland und 2 Grad im Rheintal.