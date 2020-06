Am Freitag knallt die Sonne, am Samstag die Gewitter

1 Das Wetter in Stuttgart und der Region wird in den kommenden Tagen wechselhaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine wahre Berg- und Talfahrt erwartet Stuttgart und die Region wettertechnisch in den kommenden Tagen. Bereits am Donnerstagvormittag soll der Regen nachlassen, am Freitag wird es richtig heiß, bevor es wieder wechselhaft wird.

Stuttgart - In Stuttgart und der Region stehen uns, was das Wetter betrifft, recht turbulente Tage bevor. Während am Mittwoch und in der ersten Hälfte des Donnerstags noch der Regen dominiert, erwartet uns am Freitag ein heißer Frühsommertag – und am Wochenende geht es genauso wechselhaft weiter.

Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mitteilt, werden die Schauer am Donnerstagvormittag so langsam nachlassen und am Nachmittag kommt dann sogar die Sonne raus. Damit fällt der Fronleichnamsausflug mit etwas Glück wohl doch nicht ins Wasser. Auch die Temperaturen klettern von 17 Grad am Mittwoch auf etwa 20 Grad am Donnerstag.

„Der beste Tag der Woche wird mit Abstand der Freitag“, prognostiziert der DWD-Meteorologe. Die Sonne heizt den Kessel bei nahezu wolkenlosem Himmel dann bis auf 27 Grad auf. Auch der Samstag wird bei 25 Grad frühsommerlich warm, doch ab dem Nachmittag können sich teils schwere Gewitter über Stuttgart und der Region entladen.

Die Unwetter bringen dann den Wetterwechsel, sodass am Sonntag wieder Dauerregen bei rund 22 Grad angesagt ist. Auch die kommende Woche beginnt wechselhaft mit morgendlichem Sonnenschein und abendlichen Schauern und Gewittern.