1 Am Wochenende soll nur zeitweise die Sonne zum Vorschein kommen (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Der goldene Oktober mit strahlender Sonne und klarem Himmel ist vorbei – das könnte man zumindest meinen, wenn man derzeit in Stuttgart aus dem Fenster blickt. Und das wird sich im Hinblick auf das Wochenende kaum ändern. Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt, worauf sich die Menschen in Stuttgart und der Region einstellen müssen.

Der Regen soll am Freitag noch bis in die Mittagsstunden anhalten. „Dabei kann es zu schauerartigen Verstärkungen kommen“, sagt Experte Kai-Uwe Nerding vom DWD. Erst zum Abend soll es Auflockerungen geben. Die Temperaturen in Stuttgart und der Region liegen laut Vorhersage bei etwa 18 Grad und fallen in der Nacht auf 12 Grad.

Sonne zeigt sich am Wochenende

Das schlechte Wetter setzt sich am Wochenende immerhin nur zeitweise fort. Bereits in der Nacht auf Samstag gibt es neuen Regen bei leichtem bis mäßigen Niederschlag. „Der Samstag startet verregnet, wobei es am frühen Vormittag dann trocken wird und die Sonne im Verlauf des Tages immer mehr zum Vorschein kommt“, so Nerding. Die Temperaturen lägen bei rund 20 Grad, „also alles mild für Ende Oktober“.

In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen dann auf etwa acht Grad zurück, wobei sich möglicherweise ein Nebelfeld in Richtung Neckar bildet. Tagsüber steigen die Werte in Stuttgart und der Region auf angenehme 22 Grad an. Quellwolken können später am Tag allerdings zu Schauern und möglicherweise auch Gewittern führen. Zum Montag fallen die Temperaturen dann auf 12 Grad.