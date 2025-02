Wetter in Stuttgart und der Region: Lässt sich die Sonne am Wochenende wieder blicken?

1 Bringt das Wochenende Sonnenbrillen-Wetter für Stuttgart und die Region mit sich? Foto: imago images/Westend61/Werner Dieterich via www.imago-images.de (Archivbild)

Niedrige Temperaturen, viel Nebel und gebietsweise leichter Schneefall prägten die vergangenen Tage an vielen Orten in Stuttgart und der Region. Ob nun Besserung in Sicht ist, erklärt ein Meteorologe des Deutschen-Wetterdienstes in Stuttgart.











Link kopiert

Nach den vergangenen trüben und nebligen Tagen, mit gebietsweise sogar leichtem Schneefall, gibt es am Wochenende endlich eine Wetterbesserung – ein Lichtblick für alle, die etwa Zeit im Freien verbringen wollen. Denn vor allem am Samstag zeigt sich der Himmel über Stuttgart und der Region von seiner freundlichen Seite.

In den Morgenstunden hält sich laut eines Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) örtlich noch etwas Dunst, doch im Laufe des Tages setzt sich der Sonnenschein durch. Dann komme die Sonne insgesamt gut zur Geltung, auch wenn hin und wieder ein paar Wolken durchziehen werden, so der Experte der DWD-Niederlassung in Stuttgart. Die Temperaturen können laut ihm auf sechs bis acht Grad steigen – für einen Wintertag also recht angenehm.

Sonne am Samstag – doch das Wintergrau kehrt zurück

Die Freude währt allerdings nur kurz. Schon am Sonntag soll es wieder bewölkter werden. Zwar bleibt es laut dem Meteorologen meist trocken, doch von sonnigem Wetter kann keine Rede mehr sein. „Im Tagesverlauf zieht immer mehr mittelhohe Bewölkung auf, welche den freundlichen Charakter vom Samstag nimmt“, sagt er. Zudem werde es etwas kühler: Die Höchstwerte liegen in der Region Stuttgart dann nur noch zwischen vier und sechs Grad.

Laut dem Experten bleibt es am Wochenende trocken, Niederschläge sind nicht zu erwarten. Erst in der Nacht zum Montag oder am Montag selbst könne es zeitweilig etwas Niederschläge geben, sagt er. Heißt also: Wer das Wochenende in Stuttgart und der Region an der frischen Luft genießen möchte, sollte das am Samstag tun.