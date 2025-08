Wetter in Stuttgart und der Region: Gewitter und Starkregen – Was kommt am Freitag noch auf uns zu?

Gewitter und Starkregen – Was kommt am Freitag noch auf uns zu?

Wetter in Stuttgart und der Region

1 Auch heute wieder Gewitter: Sicht vom Kappelberg auf ein Unwetter im vergangenen Jahr Foto: IMAGO/vmd-images (Archivbild)

Starker Regen und Gewitter am Freitag sorgen für schlechte Laune bei den Stuttgartern. Wie geht es weiter vor dem Wochenende?











Link kopiert

Schon am Freitagmorgen zogen Gewitter in verschiedenen Teilen Stuttgarts auf. Was erwartet uns im Laufe des Tages? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt:

„Im Tagesverlauf kommen noch mehr Gewitter“, sagt Meteorologin Elise Henry. Diese seien momentan vor allem mit Starkregen verbunden. „Mittags geht es wieder los mit den Gewittern und auch am Nachmittag werden noch einige über Stuttgart ziehen.“, erklärt die DWD-Expertin. In der Nacht werden die Gewitter nachlassen, aber am Samstag ist wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Die Website des DWD gibt aktuell für den Raum Stuttgart nur eine Wetterwarnung (Stufe 1 von 5) an und weiter südlich bei Reutlingen und Ulm Stufe 2 von 5. Dies kann sich aber im Verlauf des Tages ändern. Deshalb lohnt es sich, sich im Laufe des Tages immer wieder zu informieren.

Unsere Empfehlung für Sie Wetter in Stuttgart und Region Wann kommt der Sommer zurück in den Kessel? Der Regen hält seit Wochen an und viele wünschen sich wieder sommerlicheres Wetter. Die Vorhersage für Stuttgart und die Region allerdings lässt wenig hoffen.

Das Tief „Karlheinz“ sorgt also weiterhin für verregnete Tage. Daran wird sich auch erst einmal nichts ändern, da es vom Tief „Michael“ abgelöst wird. Ab Mitte nächster Woche kann es dann wieder wärmer werden: Das Hoch „Hedwig“ bringt vermutlich sommerliches Wetter nach Baden-Württemberg zurück.