Wetter in Stuttgart

Neigt sich der goldene Herbst in Stuttgart jetzt dem Ende zu?

Auch zum Ferienbeginn bleiben Mütze und Schal noch im Schrank; so warm war der Herbst seit rund 50 Jahren nicht mehr. Wann mit dem Kälteeinbruch zu rechnen ist – eine Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes.















Aperol Spritz statt Glühwein. Während auf dem Schlossplatz die letzten Vorbereitungen für den „Wintertraum“ mit Rollschuhbahn und Glühweinständen laufen, wird zehn Meter weiter im T-Shirt aus orangerotgefüllten Gläser geschlürft. „Das ist der Hammer“, meint Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Im Landkreis Göppingen wurden jüngst 25,2 Grad gemessen – der höchste Oktoberwert seit 1947.

Eine Tagesmitteltemperatur von 20 Grad sei für Oktober laut DWD ungewöhnlich. „Normalerweise liegt diese um die Jahreszeit bei fünf Grad“, erklärt der Meteorologe.

Bleibt der Herbst mild?

„So schön bleibt es nicht mehr lange. Die Woche wird ein Auf und Ab“, betont Nerding. Bereits am Dienstag, Allerheiligen, soll ein Tief dem Stuttgarter Raum eine Abkühlung bescheren und die Wetterlage der letzten Wochen umstellen. „Es wird windiger und kälter, auch mit Niederschlag ist im Verlauf des Dienstagvormittags zu rechnen“, so der DWD. Allerdings werde es kein durchgängig trüber Tag, am Nachmittag seien die Chancen auf Sonnenschein hoch.

Herbsteinbruch zum Mittwoch

In der Nacht zum Mittwoch kehrt der Herbst vorläufig in der Region ein. „Mit einer Tiefsttemperatur von sieben Grad in der Stadt und fünf Grad im Umland ist mit Nebel zu rechnen“, prognostiziert Nerding. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, sagt der DWD einen überwiegend trockenen Mittwoch mit einer Höchsttemperatur von 16 Grad voraus.

Wechselhafte Aussichten

In den Herbstferien zieht es viele Familien ins Umlang. Einen Ausflug sollte man „am besten bis Mittwoch planen“, meint Nerding – so lange bleibt es trocken. Richtung Ende der Herbstferien verabschieden sich die sommerlichen Temperaturen endgültig.

„Am Donnerstagnachmittag ist mit Niederschlag zu rechnen, der bis Freitagnacht anhält. Im Stuttgarter Raum können das bis zu zehn Liter pro Quadratmeter sein“, teilt der Meteorologe mit. Am Freitag bleibt es novemberlich: „Insgesamt sehr wolkenverhangen und nass mit einem Höchstwert von 10 Grad“, so Nerding.