In Stuttgart kommt wieder die Sonne raus (Archivbild).

In Stuttgart und der Region knallt und schüttet es am Montagmittag. In manchen Teilen Baden-Württembergs fällt auch Hagel. In der Landeshauptstadt ist aber wohl das Gröbste überstanden.















Wer am Montagmittag in Stuttgart und der Region ohne Regenschirm unterwegs war, dürfte ordentlich nass geworden sein. Eine Kaltfront, die derzeit nach Nordosten wegzieht, hat Regen und Gewitter mit sich gebracht. Östlich von Ravensburg und nördlich von Ulm liegen laut Thomas Schuster, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), auch Unwetterwarnungen wegen Hagel und heftigen Starkregens vor. Das Unwetter ziehe aber im weiteren Verlauf nach Bayern weg „und das war es dann auch, was Unwetterzellen angeht“, sagt der Experte.

Und was heißt das für die Wetteraussichten in Stuttgart? – „Jetzt kommen höchstens noch ein paar einzelne Schauer, aber die müssen dann auch nicht Stuttgart treffen“, sagt Schuster und ergänzt: „In Stuttgart kommt in den nächsten Stunden auf jeden Fall wieder die Sonne raus.“ Im Mix aus Sonne und Quellwolken könnte es aber durchaus noch einmal zu Schauern kommen – sowohl am Montag als auch am Dienstag.

Am Mittwoch werde es wieder schön. „Da haben wir puren Hochdruckeinfluss“, sagt der Meteorologe. Konkret heißt das: In Stuttgart wird es dann wieder bis zu 27 Grad warm.