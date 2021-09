5 Endlich wieder blauer Himmel, Sonnenschein und warme Temperaturen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mit dem September kehrt der Sommer zurück. Bei angenehmen Temperaturen können die Stuttgarter die nächsten Tage Hoch Gaya genießen.

Stuttgart - Endlich Sommer! Nachdem dieser in diesem Jahr quasi ausgefallen ist, beschert uns der September nun doch noch ein stabiles Hoch. Das Zentrum des Hochdruckgebiets Gaya liegt laut Thomas Schuster, Meteorologe vom Dienst beim Deutschen Wetterdienst, derzeit über den Britischen Inseln.

Bis zu 27 Grad in den nächsten Tagen

Für Stuttgart heißt das: Sommerwetter bei Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf acht bis zehn Grad Celsius. Das traumhafte Wetter hält diese und kommende Woche an. Mit Schauern ist in Stuttgart erst am kommenden Donnerstag zu rechnen, ein Temperatursturz ist indes nicht in Sicht. Sommer, ja du bist’s!