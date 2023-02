1 Winterwetter in Stuttgart: In den kommenden Tagen soll es sonnig werden – aber auch eisig kalt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mit Schnee und glatten Straßen ist es in Stuttgart und der Region vorerst vorbei. Dafür bringt ein Hoch viele Sonnestunde in den kommenden Tagen – aber auch eisige Minusgrade, wie Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart berichtet.

Der Grund für das trockene, winterliche Kaiserwetter: Das Hoch Cäcilie, das sich in der Nacht auf Dienstag von Norden her bei uns ausbreitet. Bis zum Wochenende werde ganz Süddeutschland mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel verwöhnt. Tagsüber belaufen sich die Temperaturen demnach auf etwa Plus vier Grad.

Eisige Nächte in Stuttgart

Doch in den Nächten wird es eisig kalt: Bereits in der kommenden Nacht soll das Thermometer in der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf fünf Grad Minus sinken – und es geht noch kälter. In der Nacht auf Donnerstag prognostiziert Wetterexperte Schuster frostige acht Grad Minus. An den anderen Tagen der Woche sind die Temperaturen ähnlich.

Doch trotz der eisigen Temperaturen seien glatte Straßen und Schneechaos nicht zu befürchten. Denn: „Niederschlag ist überhaupt nicht in Sicht“, wie Schuster berichtet. Nur in der bevorstehenden Nacht könnte es zu etwas Schneegriesel kommen.