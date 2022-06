1 Es wird heiß in Stuttgart – zu heiß, jedenfalls am Wochenende. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Wochenende wird es bis zu 35 Grad heiß – definitiv viel zu warm für die Jahreszeit. Welches Wetter ist Mitte Juni eigentlich normal?















35 Grad Mitte Juni sind nicht normal. Das lässt sich zur prognostizierten Hitzewelle vom Wochenende auch ohne Daten sagen. Welches Wetter aber sollte man zu dieser Jahreszeit erwarten? Das sagt uns die Klimazentrale – für sehr viele Orte in Baden-Württemberg.

Beispiel Stuttgart-Innenstadt: 30 Grad sind an einem 18. Juni schon einmal möglich, der Wert liegt gerade noch im Normalbereich – allerdings genauso wie ein Tageshöchstwert von 20 Grad. Jetzt ist die Jahreszeit, wo es langsam Sommer wird – aber nicht werden muss. Doch Mitte Mai und Ende Juni klettern die Spitzentemperaturen Woche für Woche nach oben.

Die Temperaturkurve zeigt, dass der Juni in Stuttgart bislang weitgehend normal verlief – wenn man von den mehr als 30 Grad am Mittwoch und am Feiertag absieht und wenn man die letzten dreißig Jahre zum Maßstab nimmt.

Oma kennt es noch anders

Die heutige Großelterngeneration war noch niedrigere Temperaturen gewöhnt. Zwischen 1961 und 1984 waren im damaligen Wetteramt in der Alexanderstraße Höchstwerte von mehr als 25 Grad die Ausnahme. Da lag der Juni 2022 schon an acht Tagen drüber.

Der Juni ist also einer jener Monate, in denen man über die Hitze immer wieder spürt, dass es insgesamt wärmer wird – Stichwort Wetter- und Klimawandel. Somit überrascht es nicht, dass die drei höchsten Temperaturen um diese Jahreszeit allesamt nach 2000 gemessen wurden. Vor einem Jahr waren es in Stuttgart am 17. Juni übrigens auch schon 35 Grad:

Noch etwas war früher anders: Im Juni hat es in Stuttgart deutlich mehr geregnet. Die Normalbereiche fast aller anderen für die Klimazentrale untersuchten Wetterstationen zeigen das ebenfalls an.

Wohin, wenn zu heiß?

Das soll einen sommerlichen und sonnigen Juni nicht schlechtmachen. Doch gerade in diesem Monat kommt es immer wieder zu Hitzewellen wie am Wochenende und es kann kein Zufall sein, dass diese Hitzewellen in den vergangenen Jahrzehnten häufiger wurden.

Falls man am Samstag vor lauter Hitze nicht mehr weiß, wohin: Münsingen wäre ein Tipp, auf der Alb ist es grundsätzlich ein paar Grad kühler. Wer es dorthin nicht schafft, für den könnte die für Montag versprochene Abkühlung ein kleiner Trost sein. Das immerhin gibt es im Juni auch – im Hochsommer dann eher nicht mehr.